Caio Prates estreia Boneca Cobiçada 2 no Bar Ocidente

Nessa sexta-feira (5), o ator gaúcho Caio Prates volta aos palcos com seu mais novo espetáculo, Boneca Cobiçada 2, que estreia no Bar Ocidente, às 21h. Este é o quinto espetáculo do projeto Espaçonave, da Cia. Teatrofídico, que desde setembro realiza uma atrações teatrais e musicais diferentes, que podem ser conferidas também em formato virtual (com transmissão após o fim de cada temporada presencial).

Criado especialmente para especialmente para o Espaçonave, Boneca Cobiçada 2 se inspira no primeiro espetáculo executado por Prates no final dos anos 1980. Na época, ele foi um dos precursores do estilo drag queen da cena teatral gaúcha.

O ator e a dupla de artistas Renato Del Campão e Eduardo Kraemer, que comandam o projeto de artes cênicas nas sextas do bar Ocidente, fizeram um remake utilizando o texto original (escrito por Campão), unindo uma "legião de bonecas que saíram da caixa". Personalidades como Carmen Miranda até Glória Groove passam pelo espetáculo, apresentado ao público em formato de revista musical.

Recordações e situações inusitadas são alçadas pouco a pouco tendo como fio condutor um narrador na primeira pessoa. A peça original de 1989 foi um sucesso não só pelo público que cativou nas sucessivas temporadas que fez (originando outros espetáculos como Bigode Cobiçado, Tem Bigode na Boneca) mas também ao destaque que deu a linguagem do transformismo como um estilo e uma imposição estética a ser respeitada tanto na forma como no conteúdo.

Caio Prates domina inúmeros idiomas e sua performance é tecnicamente impecável em qualquer nacionalidade. Ele se impõem por sua mímica admirável e sua crítica discreta e ferina. Além dele, Campão também entra em cena, na figura do antagonista da peça.

Com luz e som, e direção de projeto, de Eduardo Kraemer, o espetáculo terá nova apresentação também na sexta-feira do dia 12 de novembro, no mesmo horário (21h). A plateia é reduzida a 40 lugares e os ingressos podem ser comprados antecipadamente pelo site do Entreatos Divulga ( www.entreatosdivulga.com.br ). Todos os protocolos seguem sendo cumpridos, e para entrar no bar é preciso apresentar comprovante vacinal.

As mesas, com capacidade para até quatro pessoas, estarão dispostas mantendo o distanciamento, e o uso de máscaras é obrigatório dentro do local.