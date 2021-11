Identidade negra é tema de festival literário promovido pela TAG

YouTube da TAG Com o objetivo de ampliar o alcance das diferentes vozes que conversam sobre o universo da literatura e da identidade negra, o clube de livros TAG - Experiências Literárias promove a partir deste sábado (6), às 14h30min, o festival Afronarrativas que ecoam: minha, sua, nossa voz. O evento virtual, que acontecerá em três datas através do canal de, tem atividades ainda nos dias 11 e 17 de novembro, às 19h30min.

Em setembro deste ano o clube lançou a TAG Trilhas, que na sua edição de estreia ganhou o tema Vozes negras, trazendo um kit com sete livros dos escritores Maria Firmina dos Reis, Toni Morrison, Lima Barreto, Jamaica Kincaid, Chimamanda Ngozi Adichie, Zadie Smith e Jeferson Tenório, além de conteúdo online com a participação de personalidades como Criolo e Conceição Evaristo.

A programação do evento que começa neste sábado inclui shows artísticos e bate-papos com escritores, filósofos e jornalistas que falam a respeito da produção literária de autores negros contemporâneos, mercado editorial e a decolonização do pensamento.

No primeiro dia, um pocket show de Ellen Oléria abre os trabalhos, seguido de um bate-papo comandado pela jornalista Iarema Soares. A conversa conta ainda com participação de Edwidge Danticat, romancista e contista estadunidense de origem haitiana, que fala sobre a literatura negra contemporânea fruto da diáspora.