Curtas gaúchos são exibidos no 'Panorama estadual' da Mostra Sesc de Cinema

Entre esta segunda-feira (8) e 21 novembro, a Mostra Sesc de Cinema, que chega na sua 4ª edição, realiza o Panorama estadual, com a exibição de 19 curtas gaúchos. As transmissões virtuais acontecem até o dia 15 pelo site do Sesc, e as apresentações presenciais, que ocorrem em 14 cidades do Rio Grande do Sul, se estendem até o final do evento.

O objetivo do festival é incentivar a produção nacional independente que não chega ao circuito comercial de exibição. No total, 338 obras foram selecionadas para exibição, entre mostras estaduais, regionais e nacionais.

No Rio Grande do Sul, o evento conta com obras como Além da fronteira, Amanhecendo cicatrizes, Amarelo cárcere, Laços do ofício, Um pedal e muitas outras. A seleção priorizou, além dos aspectos técnicos e narrativos, elementos sociais e representativos.

Serão realizados ainda debates com os realizadores dos filmes de segunda (8) a sexta-feira (12), sempre às 20h, no canal do Sesc/RS no YouTube. Porto Alegre, Canoas, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Pelotas, Santa Maria, São Miguel das Missões, Caxias do Sul, Gravataí, Carazinho, Passo Fundo, Ijuí, Lajeado, Uruguaiana e Viamão são as cidades que integram a programação presencial.