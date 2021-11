Prêmio Minuano de Literatura divulga vencedores da edição de 2021

Nesta quinta-feira (4), às 19h, na Sala da Música do Multipalco do Theatro São Pedro, acontece a cerimônia de entrega do Prêmio Minuano de Literatura 2021. O evento, que é realizado pela Sedac, por meio do Instituto Estadual do Livro e em parceria com o Instituto de Letras da Ufrgs, tem como objetivo ressaltar e reconhecer a produção literária gaúcha.

A edição deste ano tem como patrono o escritor Dilan Camargo. Autor de dezenas de obras, seus trabalhos transitam por diferentes gêneros como teatro, contos e composição, tendo como dedicação especial a poesia para o público infanto-juvenil. Em 2015 foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre.

Na noite desta quinta-feira, serão anunciados os vencedores de oito categorias (infantil, juvenil, poesia, conto, crônica, ficção: romance/novela, ilustração e especial), selecionados entre livros de autores nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul, assim como editoras sediadas no estado, publicados ao longo de 2020.

Por conta das restrições de público, o evento será reservado para autoridades, escritores e seus representantes e editores.