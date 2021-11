Gilson & Gabriel participam da feira Festuris em Gramado

Divulgando seu mais recente lançamento intitulado Porre pra esquecer, música destaque nas rádios de todo País, Gilson & Gabriel se apresentam nesta sexta-feira (5) na Festuris Gramado. A feira de negócios turísticos, que está em sua 33ª edição, acontece nos pavilhões do Serra Park, em Gramado.

Amigos desde a adolescência, Gilson e Gabriel decidiram formar a dupla em 2003, no município de Taquara (RS), para focar na paixão de ambos: a música sertaneja. Bacharel pela Ufrgs, Gilson é pianista clássico e multi-instrumentista. Gabriel, que aprendeu a tocar violão com oito anos de idade, ganhou em 2010 o prêmio de melhor intérprete em um festival de música do Rio Grande do Sul.

O último single lançado por eles conta com um clipe que faz parte do último DVD gravado no Studio Mosh, em São Paulo. Além das canções autorais e hits como Com qual caricia e Fotografia, o álbum conta com a regravação de Deixa eu te amar, um grande sucesso nos anos 1980 do cantor Agepe.