Espaço 373 recebe dupla de compositores que faz sucesso nas redes sociais

Em um show acústico e intimista, o Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) recebe nesta sexta-feira (5), às 21h, o Duo Gupe. Formada pelos gaúchos Guga Lamar e Pedro Freitaz, a dupla faz sucesso nas redes sociais com vídeos de covers e músicas autorais que já bateram a marca de 40 milhões de visualizações.

Os dois, que já compõem juntos há algum tempo, decidiram compartilhar o talento e o amor pela música com a internet apenas em abril deste ano. A partir disso, ganharam visibilidade no País de forma muito rápida e surpreendente, com direito a comentários e stories de Silva, Vanessa da Mata, Outroeu e até mesmo do Padre Fábio de Melo.

Em maio deste ano lançaram o single Ventilador, que já conta com 220 mil streamings no Spotify. Até o final de 2021, a dupla lança o primeiro EP com quatro músicas inéditas, além de turnês marcadas para Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro.