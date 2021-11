Instrumental Guitarras da Cidade se apresenta no Butiá neste domingo

O Butiá recebe neste domingo (7) o grupo instrumental Guitarras da Cidade para uma apresentação ao ar livre. Na ocasião, o público poderá conferir a mistura do blues de Eduardo Gambona com o jazz de James Liberato e o fusion de Paulinho Barcellos.

Juntos, os três instrumentistas exibem um repertório autoral, além de alguns clássicos da guitarra como Cause we've ended as lovers, de Stevie Wonder, On Broadway, de George Benson, e Beira do mar, de Ricardo Silveira. Completam ainda a banda os músicos Everson Vargas (baixo), Ronie Martinez (bateria) e Luis Henrique New (teclado).