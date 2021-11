Tributo ao Queen no Auditório Araújo Vianna neste sábado

Em comemoração aos 51 anos de carreira de uma das mais lendárias bandas do mundo, o Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) recebe, neste sábado (6), às 21h, um dos maiores tributos ao Queen da América Latina: o Queen Celebration in Concert.

Com performances eletrizantes, figurinos impecáveis, projeções e cenários, o show funciona como uma viagem no tempo, misturando o clássico do rock com o erudito. No palco, o talentoso cantor André Abreu dá vida ao imortal Freddie Mercury. A banda de tributo é acompanhada ainda por uma orquestra formada por 14 músicos que atuam sob a regência do experiente Andrei Presser, que também trabalhou no musical We will rock you.

Os ingressos custam entre R$ 55,00 e R$ 290,00 e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla. O uso de máscara é obrigatório, assim como a apresentação do comprovante de vacina contra a Covid-19. O auditório trabalha ainda com capacidade reduzida, seguindo os protocolos vigentes de distanciamento