Ospa celebra 40 anos da dupla Kleiton & Kledir em concerto especial

Com 40 anos de carreira completos em 2020, e com comemoração adiada em razão da pandemia, Kleiton & Kledir retornam aos palcos e se apresentam ao lado da orquestra da Ospa neste sábado (6), às 17h. Na ocasião, os irmãos pelotenses exibem um concerto recheado de arranjos inéditos dos seus maiores hits. A regência será de Evandro Matté.

As vendas virtuais para o espetáculo começam nesta quinta-feira (4), às 12h, e seguem até sexta (5), às 11h59min, na plataforma Uhuu . Os ingressos correspondem a 1kg de alimento não perecível que deve ser entregue no dia da apresentação.

Fundindo a música de concerto com a música popular, a performance promete apresentar um grande panorama da carreira da dupla, visitando desde o primeiro sucesso até a música mais recente. O repertório inclui também canções como Estrela estrela, do irmão Vitor Ramil, e até mesmo uma música infantil do projeto Par ou ímpar.

Ao lado de Kleiton (voz, violão e violino) e de Kledir (voz e violão), estarão Rick de la Torre (bateria), André Gomes (baixo) e Dudu Trentin (piano), que assina os arranjos das músicas para a orquestra e a peça Abertura instrumental Kleiton e Kledir, composta especialmente para a ocasião. Além de mergulhar na história dos irmãos, a Ospa interpreta também Episódio Sinfônico, do compositor brasileiro Francisco Braga.