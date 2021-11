Projeto 'Diálogos contemporâneos' começa nesta quarta-feira

Começa nesta quarta-feira (3), no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), o projeto literário Diálogos contemporâneos, com Elisa Lucinda e mediação de Ricardo Silvestrin. Serão dois encontros semanais, até 30 de novembro, com importantes escritores para debates sobre temas pertinentes da atualidade.

O ciclo de conferências - uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura (AACIC) - foi viabilizado por Emenda Parlamentar do deputado federal Paulo Pimenta. As atividades têm entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos a partir das 18h nos dias de cada encontro, por ordem de chegada, e limitados a apenas um por pessoa, havendo exigência de uso de máscara.

Participam ainda Ignácio de Loyola Brandão, Luiz Antonio de Assis Brasil, Xico Sá, Roger Lerina, Sérgio Vaz, José Falero, Fabrício Carpinejar, Mário Corso, Renato Janine Ribeiro, Jane Tutikian, Mario Prata, Tabajara Ruas, Tereza Cruvinel, Domício Grillo, Mary Del Priore, Gabriela Souza e Fernando Morais, com mediação de Laura Sito.