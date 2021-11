André Venzon se despede do Macrs e é substituído por Adriana Boff

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) informou na segunda-feira (1º) que o artista visual e gestor cultural André Venzon está se desligando da pasta. Venzon estava à frente do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Macrs), do Instituto Estadual de Artes Visuais (IEAVi) e do Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE) desde 2019, e se despede da função para se dedicar a projetos e instituições culturais no setor privado. Em seu lugar, assume Adriana Boff.

André Venzon foi um dos primeiros nomes anunciados para compor o quadro de diretores dos equipamentos culturais ligados à Sedac, ainda em 2018. Teve, entre suas principais missões, a de realizar, junto à equipe do Macrs, a catalogação geral do acervo e a conquista de um imóvel para a nova sede do Museu.

"Agradeço imensamente todo o esforço e dedicação que o André empenhou durante seu tempo conosco. Trouxe inovação em cada projeto e ajudou na afirmação da identidade das instituições pelas quais era responsável. Tenho certeza de que as contribuições do seu trabalho na Sedac serão sentidas por muito tempo e de que sempre poderemos contar com ele como um grande parceiro da arte e da cultura gaúchas", afirma a secretária estadual da Cultura, Beatriz Araujo.

Adriana Boff é artista visual e gestora cultural. Formada em Artes Plásticas pelo Instituto de Artes da UFRGS, atua desde 1997 na área cultural na cidade de Porto Alegre. Trabalhou na Fundação Iberê Camargo como coordenadora de produção e coordenadora editorial de 2000 a 2016. Em 2017, foi nomeada coordenadora de Artes Visuais da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Porto Alegre. Adriana assume com o desafio de inaugurar a reforma da nova sede do Macrs em setembro de 2022, ano em que o Museu completa seu trigésimo aniversário de criação.