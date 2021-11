Uma improvável biografia

A escritora Rosa Busnello participa de duas atividades na 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. Hoje, às 19h30min, ocorre debate virtual sobre a sua obra, O livro de Carolina - A improvável biografia de Carolina Machado de Assis (Libretos, 2021, romance histórico, 232 páginas, R$ 49,00). Participam da atividade online com a autora a poeta Lilian Rocha e a psicanalista e escritora Lúcia Serrano Pereira. Já a sessão de autógrafos de Rosa, presencial, na Praça da Alfândega, será no dia 13 de novembro, às 17h30min.

A portuguesa Carolina Augusta de Novaes Machado de Assis viveu por mais de 30 anos no Brasil. Mulher reconhecidamente culta, inteligente e discreta, foi casada com Machado de Assis. As cartas e reflexões de Carolina que aparecem na obra são todas fictícias. As de Machado, são todas verdadeiras e formam parte do acervo público da ABL. A pesquisa estendeu-se também por estudos em genealogia, em livros já esgotados (obtidos em sebos de todo o País), e jornais da época na Hemeroteca Digital. Dos biógrafos de Machado, Rosa cita Lúcia Miguel Pereira e Godin da Fonseca, pelo aprofundamento das investigações que executaram.