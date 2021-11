Lelei Teixeira autografa na Feira do Livro de Porto Alegre nesta quinta-feira

Escrito pela jornalista gaúcha Lelei Teixeira, o livro E fomos ser gauche na vida terá sua primeira sessão de autógrafos nesta quinta-feira (4), às 17h30min, na 67ª Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. O convite para o evento veio do presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Isatir Bottin Filho.

A obra, fruto de um projeto antigo de Lelei e sua irmã Marlene, falecida em 2015, nasceu da falta e do desejo de se falar sobre nanismo e discriminação. A primeira edição, que chegou ao mercado em dezembro de 2020, esgotou em menos de um mês. A autora afirma que jamais imaginou que sua escrita pudesse tocar tantas pessoas e abrir tantas portas.

Ela diz ainda estar muito emocionada com a oportunidade e com o convite para participar da Praça de Autógrafos da Feira: “Reafirmar mais uma vez a importância da nossa luta contra a discriminação em busca de relações mais humanas em um espaço tradicional e tão querido por todos nós me enche de orgulho”.