Filmes italianos em destaque a partir desta sexta-feira

O 16º Festival de Cinema Italiano, que acontece em São Paulo, retoma as exibições presenciais na edição deste ano no Petra Belas Artes, mantendo ainda em paralelo o formato online. Além dos 15 filmes inéditos no Brasil e 16 clássicos que já haviam sido anunciados, mais dois longas foram adicionados na programação: Ao gosto do chef, de Francesco Falaschi, e Lovely boy, de Francesco Lettieri.

A versão presencial acontece entre esta sexta-feira (5) e 12 de novembro, e a virtual, com transmissão pelo site www.festivalcinemaitaliano.com , começa também na sexta-feira e vai até 5 de dezembro. Dos filmes selecionados, oito fizeram sua estreia mundial no Festival de Veneza deste ano, em setembro.

Lovely boy traz como protagonista um jovem e talentoso músico, cuja face é marcada por tatuagens, que se perde no mundo das drogas. O longa rendeu para o diretor o prêmio de talento em ascensão. Já Tempero do chef, que conta a história de um cozinheiro que cumpre serviços comunitários depois de ser preso, aparece como o primeiro filme italiano em coprodução com o Brasil a receber financiamento do Fundo Ibero-Americano.