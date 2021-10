Projeto que reconhece a 'Música Popular do Sul' é protocolado na Assembleia gaúcha

Foi protocolado esta semana, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, projeto de lei que reconhece a relevância da forma poético-musical "Música Popular do Sul" e a declara como de relevante interesse cultural do Estado. Iniciativa do deputado estadual Ernani Polo (PP), o projeto tem como objetivo reforçar o sentimento de pertencimento social do gaúcho, com forma de valorização e estímulo às manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos-culturais formadores da sociedade rio-grandense.

Estiveram presentes no ato de protocolo o presidente do parlamento gaúcho, Gabriel Souza, e dos músicos idealizadores do projeto: Pino (da banda Os Atuais), Flavio Dalcin (Banda Ouro) e Rogério Magrão. Também compareceu Carlos Albea, diretor administrativo da Fundação Educacional Machado de Assis (Fema), de Santa Rosa, um dos incentivadores da iniciativa.

De acordo com a justificativa do projeto, a "Música Popular do Sul" é uma forma de expressão cultural popular e regional, conectadas à contribuição cultural do imigrante e que teve origem nas composições artísticas executadas por bandas, bandinhas ou conjuntos musicais. Entre suas características, a "Música Popular do Sul" apresenta, em suas letras, temas ligados ao Interior do Estado e relativos a costumes regionais, festas e à paixão pelas áreas rurais.

Entre as motivações para oficializar a denominação, segundo os idealizadores, está a necessidade de trazer um reconhecimento para as 'bandinhas', que enfrentam dificuldades em situações como a busca de recursos por meio de leis de incentivo. Outro benefício esperado é fortalecer os músicos e profissionais que atuam nos bailes em todo o Interior do Estado.