Em formato virtual, Feira do Livro de São Gabriel termina neste sábado

Em edição inédita, a 13ª Feira do Livro de São Gabriel, que começou na quinta-feira (28) em formato virtual, tem atividades programadas até este sábado (30). O encerramento do evento está marcado para acontecer às 17h.

O escritor gabrielense Amilcar Bettega, que é o patrono do evento, participou da cerimônia de abertura diretamente de Paris, onde reside. Na ocasião, ele ressaltou o fato da sua obra estar disponível nas bibliotecas das 37 escolas municipais de São Gabriel.

“Eu ia à biblioteca na Escola Menna Barreto e, ao encontrar a obra de um gabrielense que fez grande sucesso na sua época (Alcides Maya), me senti estimulado a escrever. Ali, nascia o desejo de me expressar como escritor. Se um dia, no futuro, uma criança ver um livro meu, se identificar por ser da minha terra e também vir a se expressar pela literatura, será uma grande satisfação”, assinalou.

Bettega já foi escritor residente do International Writing Program da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, e teve seus livros e contos publicados em países como Portugal, Espanha, Itália, França, Estados Unidos, Luxemburgo, Suécia e Bulgária. Entre suas principais publicações estão O voo da trapezista, Os lados do círculo e Deixe o quarto como está.

Além disso, João Vicente, da banda Nenhum de Nós, assumiu este ano o posto de Capataz, uma referência ao tradicional Xerife de algumas feiras literárias pelo Brasil. Ele também é natural de São Gabriel.