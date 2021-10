Programação da Feira do Livro alia destaques internacionais a debates locais

A partir desta sexta-feira (29), a Capital poderá celebrar um alegre reencontro com um importante pedaço de si mesma. De volta ao tradicional espaço na Praça da Alfândega, a 67ª Feira do Livro de Porto Alegre vai até 15 de novembro em um formato híbrido, unindo as lives incorporadas na edição do ano passado com o retorno das bancas e sessões de autógrafos ao coração do Centro Histórico.

Na noite de quarta-feira (27), foi confirmado o repasse, pela Câmara de Porto Alegre, de R$ 25 mil (dos R$ 50 mil iniciais) para a cobertura de lona entre as bancas, necessária para proteger livros e público de eventuais chuvas. A incerteza sobre o recurso vinha sendo alvo de críticas. Valores de outros patrocinadores da Feira - Petrobras, Banrisul Vero, Equatorial e Zaffari - foram retirados do orçamento geral para complementar o custo total de instalação da cobertura, em torno de R$ 100 mil.

Com o tema Para ler um novo mundo, a edição 2021 será aberta oficialmente pela Câmara Rio-Grandense do Livro e pelo patrono, Fabrício Carpinejar, às 17h desta sexta-feira. Mais tarde, às 18h, acontece a atividade especial de abertura, com a escritora, poeta e ativista Alice Walker, de A cor púrpura. Mediada pela jornalista e editora Fernanda Bastos, Jardins, flores e raízes da cultura negra traz a autora norte-americana discutindo sua obra, cultura negra e a busca da identidade. O primeiro dia se encerra a partir das 19h30min, com a atividade online Para ler e escrever um novo mundo, com Andréa Del Fuego, Eliane Marques, Luci Collin e Lu Thomé.

No sábado (30), as lives são com o britânico Bernard Cornwell (às 18h) e a colombiana Pilar Quintana (a partir das 19h30min). Já o domingo (31) traz uma celebração à escritora Carolina de Jesus, às 18h, com as presenças de Tom Farias, Vera Eunice de Jesus, Ana Dos Santos e Fernanda Oliveira - e também um debate sobre a luta pela democracia, às 19h30min, com a jornalista Miriam Leitão e mediação de Juliano Corbellini.