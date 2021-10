'Estação livre' debate a fé em diferentes crenças e religiões

Abordando a multiplicidade de crenças presentes no Brasil, o Estação livre desta sexta-feira (29), que vai ao ar às 22h, na TV Cultura, promove um encontro para debater a fé e a religiosidade. Comandado por Cris Guterres, o programa recebe o professor e pai de Santo Sidnei de Xangô, o pastor Rodrigo Silva e o assessor religioso em teologia e filosofia Frei David Raimundo dos Santos.

A conversa aborda a convivência das diferentes religiões presentes em território nacional, explicando quais são suas diferenças, pontos em comum e como cada uma professa sua fé.

O Brasil, que é um dos países com mais católicos do mundo, tem visto o número de evangélicos crescer cada vez mais. Além disso, por ser uma nação de maioria negra e parda, as religiões de matrizes africanas também possuem muitos seguidores.

As reportagens apresentadas na edição também seguem essa temática. Entre os assuntos trazidos estão a intolerância e a liberdade religiosa, a imagem eurocêntrica de Jesus Cristo, o catolicismo negro, a Umbanda e muito mais.