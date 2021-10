Edição do Brick de Desapegos integra agenda da Semana Lixo Zero POA neste domingo

Ocorre neste domingo (31), das 11h às 19h, mais uma edição do Brick de Desapegos, tradicional feira de moda e sustentabilidade de Porto Alegre. O evento ocupará a Praça Garibaldi, no bairro Azenha, e integra a programação da Semana Lixo Zero POA.

Para marcar o tema, a agenda da feira contará com um bate-papo sobre a importância do lixo zero, às 14h, com a embaixadora Lixo Zero Brasil, Paula Moletta. Rodas de conversa com a ONG Misturaí e o projeto Recicla POA também completam a programação.

A edição terá 60 expositores de moda circular e sustentável de várias regiões do Estado, música com discotecagem no local e bancas de bebidas e comidas de rua.

No local estará sendo feita arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a diversas comunidades através da ONG Misturaí, e de lixo eletrônico para o projeto Recicla POA.

A feira segue e modelo h´brido, em função da pandemia, e será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Brick de Desapegos. Para quem for à Praça Garibaldi a orientação é manter a observância aos protocolos sanitários, uso obrigatório de máscara e acesso controlado.