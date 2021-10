BarraShoppingSul tem comemoração especial de Halloween neste domingo

O Halloween está chegando e, para comemorar essa data com muitos doces, travessuras e diversão, o BarraShoppingSul recebe neste domingo (31), a partir das 17h, a The Monsters Rock Band no espaço do BarraCadabra.

Com um vampiro vocalista, um monstrinho baterista, um bruxo guitarrista e um baixista pirata esqueleto, o grupo irá trazer em seu repertório músicas e elementos de rock, marchinhas carnavalescas, reggaes, polkas, cirandas e cantigas. A banda promete ainda interagir muito com as crianças, proporcionando risadas, mágicas e brincadeiras.

Também será possível se divertir nas outras estruturas que integram o ambiente: brinquedos de cordas, escorregadores, trampolins, pula-pulas, gira-giras e diferentes circuitos. A entrada no parque é gratuita e deve ser agendada pelo aplicativo Multi.