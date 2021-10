Sedac lança novo edital voltado para artes visuais

Facebook da Sedac O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), lança nesta quinta-feira (28), às 17h, em live pelo, o Edital FAC Visual, que integra o programa Avançar na cultura. O investimento, voltado para o desenvolvimento de projetos culturais relacionados às artes visuais, é de R$ 1,5 milhão.

A live terá participação da secretária da Cultura, Beatriz Araujo; do diretor de Fomento da Sedac, Rafael Balle; do diretor do Instituto Estadual de Artes Visuais (iEAVI), André Venzon; do presidente do Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura (Codic/Famurs), Evandro Soares; do presidente do Conselho Estadual de Cultura (CEC), Benhur Bortolotto; do coordenador do Comitê Gestor da Política Cultura Viva, Leandro Anton; e do coordenador do Colegiado Setorial de Artes Visuais, Guilherme Mautone.

As inscrições abrem na sexta-feira (29), mesma data em que será publicado o edital no Diário Oficial do Estado. Esse é o terceiro dos sete que integram o programa. Já foram lançados o FAC Patrimônio, com R$ 3 milhões (inscrições encerradas) e FAC Expressões Culturais, com R$ 2 milhões (inscrições abertas até 19 de novembro).

O Avançar na cultura tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento do setor. No total serão investidos R$ 76,1 milhões, dos quais R$ 30 milhões estão assegurados para os editais do FAC.