Diretor de 'Marighella', Wagner Moura participa do 'Roda viva' nesta segunda-feira

O programa Roda viva recebe nesta segunda-feira (1), às 22h, na TV Cultura, o ator e diretor Wagner Moura. Na ocasião, o convidado irá falar sobre o lançamento do filme Marighella, seu primeiro trabalho na direção de um longa. Comandada por Vera Magalhães, a atração também estará disponível no site, Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn da emissora.

Na obra cinematográfica, Seu Jorge interpreta o papel do guerrilheiro comunista Carlos Marighella, que fez parte da resistência armada à ditadura militar no Brasil na década de 1960.

O trabalho integra uma sequência de projetos baseados em fatos reais que buscam, segundo o ator, revisitar a história. Entre eles, há Sergio, onde Moura interpreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, morto em um atentado no Iraque em 2003.

A lista conta ainda com Tropa de elite, baseado no ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro Rodrigo Pimentel, e Narcos, que resgata parte da história de Pablo Escobar e do narcotráfico na Colômbia.

A bancada do Roda viva será formada por Chris Maksud, apresentadora dos programas Persona e Brasil Jazz Sinfônica, da TV Cultura; Flavia Guerra, jornalista especializada em cinema; Marcos Augusto Gonçalves, editor do caderno Ilustríssima e editorialista da Folha; Marina Caruso, editora-chefe da revista Ela, do jornal O Globo; e Roger Cipó, apresentador do Preto a Porter e colunista da Elástica.