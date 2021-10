Jei Silvano e Rica Sabadini levam noite de rock argentino ao Ocidente

A edição desta quinta-feira (28) do Ocidente Acústico promove uma noite de rock argentino em Porto Alegre com Jei Silvano e Rica Sabadini, no show Mañana es mejor. A apresentação no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) começa às 21h.

O acesso ao local é limitado a 50 pessoas, e os ingressos (a partir de R$ 45,00) podem ser adquiridos via Sympla . O uso de máscara é obrigatório para circular e serão seguidos protocolos sanitários de enfrentamento à pandemia, com distanciamento entre as mesas e cadeiras.

Músicos atuantes na cena musical gaúcha e pesquisadores do rock portenho, Jei Silvano (voz, guitarra, bumbo e teclado) e Rica Sabadini (voz e guitarra) trazem um repertório com artistas que são pilares do rock nacional argentino surgido entre os anos 1960 e 1990. No setlist, estão nomes como Pescado Rabioso, Seru Giran, Los Gatos, Soda Stereo, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Pappo e María Gabriela Epumer, entre outros.