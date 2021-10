Mostra 'Fora da margem' lança premiação e prorroga inscrições

A equipe curatorial da mostra Fora da margem: panorama visual das subjetividades Queer irá realizar nesta quinta-feira (28), às 18h, uma live no Facebook da Associação Chico Lisboa para esclarecer dúvidas a respeito do evento. A transmissão terá mediação de Lisiane Rabello, presidente da instituição, e presença dos curadores Ben Berardi, Manuela Fetter, Neiva Bohns e Sandro Ka.

formulário disponibilizado no edital As inscrições para participar da mostra foram prorrogadas e seguem abertas até o dia 13 de novembro através do. Ao final do período de exposições, uma das obras receberá um prêmio de R$ 1 mil. Todos os trabalhos elencados estarão automaticamente concorrendo.

As exposições híbridas (presenciais e virtuais) dos trabalhos de artes visuais e filmes de curta-metragem com temáticas LGBTQIA+ irão acontecer em março de 2022 de forma simultânea em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria.

Fundada em 1938, a Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa busca promover as artes de uma maneira abrangente e conectada com as demandas sociais contemporâneas. Tendo isso em vista, a mostra busca incentivar a produção, circulação e difusão como ação direta em defesa dos direitos de livre expressão artística, sexual e de gênero.