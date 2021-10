Prêmio Açorianos de Artes Plásticas homenageia a Galeria Ecarta

Há 15 anos em atividade, a Galeria Ecarta será homenageada na 14ª edição do Prêmio Açorianos de Artes Plásticas em cerimônia que acontece nesta quarta-feira (27), às 19h. Além disso, duas exposições da galeria também foram selecionadas e concorrem à premiação: Terragrita, de Paulo Corrêa, e Epigramas, de Manoela Cavalinho.

O presidente da Fundação Ecarta, Marcos Fuhr, e o coordenador da Galeria Ecarta, André Venzon, estarão presentes na solenidade que irá acontecer no pátio da Pinacoteca Ruben Berta, ao ar livre, em formato híbrido, com público presencial restrito aos indicados e autoridades e transmissão ao vivo pelo YouTube e redes sociais da Coordenação de Artes Visuais da Secretaria Municipal de Porto Alegre (SMC).

Além das categorias tradicionais (Artista, Curadoria, Exposição, Ações de Difusão e Inovação, Publicações, Acervos, Ações de Educação, Instituições), serão anunciados ainda na cerimônia os prêmios especiais do júri e o prêmio jovem curador, oferecido pela Aliança Francesa, que nesta edição será uma viagem (bilhetes de avião de ida e volta) para Paris (França). Outra atração é a abertura da exposição virtual do artista homenageado Pelópidas Thebano, com curadoria da artista Mitti Mendonça.

Desde que foi fundada, a Galeria Ecarta já realizou 119 exposições mostrando o trabalho de centenas de artistas. Ela acolhe atividades públicas e exposições, incluindo mostras individuais e coletivas, de jovens a renomados artistas, garantindo destacada atuação artística na cena contemporânea com múltiplas linguagens e suportes.

Além disso, também qualificam e expandem suas ações com mostras itinerantes em cidades do interior. Incentivam ainda projetos de jovens curadores convidando-os para integrar os Comitês Curatoriais, responsáveis pela seleção das exposições e atividades de cada ano.