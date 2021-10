Hique Gomez participa do projeto 'Meu filme favorito' em bate-papo virtual

Criador do famoso espetáculo de comédia musical Tangos e tragédias, Hique Gomez é o convidado desta quinta-feira (28), às 19h, no projeto Meu filme favorito, do Instituto Ling. Em conversa com o jornalista e crítico de cinema Roger Lerina, o multi-instrumentista, ator e compositor comenta sobre uma de suas produções cinematográficas favoritas: A invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorsese.

site do Instituto O encontro virtual será transmitido pelo Zoom e, para participar, basta fazer inscrição prévia no. O público poderá acompanhar as discussões, interagir com os debatedores e ainda assistir a algumas das principais cenas da obra em debate.

O filme escolhido por Hique faz uma grande homenagem à sétima arte ao recuperar a história do cinema através das aventuras vividas pelo garoto Hugo, no começo do século XX. A produção, lançada em 2011, foi a maior vencedora do Oscar no ano seguinte, recebendo 11 indicações ao prêmio e garantindo cinco estatuetas.