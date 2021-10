Evento parceiro da 67ª Feira do Livro deve atuar como ponto de encontro do público

A partir de 3 de novembro, o público leitor que visitar presencialmente a 67ª Feira do Livro de Porto Alegre contará com um ponto de encontro parceiro do evento. Com o slogan Para ler um novo mundo você passa também por aqui, o Coda Espaço Multiuso oferecerá uma série de atividades, construídas pelo responsável pelo local, Antônio Severo e pela produtora do projeto D’Alma Vivências Culturais, Caroline Garcia.

A programação ocorrerá todas as tardes, com abertura sempre às 14h, até o dia 12 de novembro. Quem passar por ali terá acesso a diversos autores, que falarão sobre os temas de seus livros e o seu processo de escrita.

Também serão também realizadas oficinas de contagem de histórias para professores e de escrita criativa para o público em geral. Ao entardecer, haverá música ao vivo, sarau aberto e happy hour. Os títulos debatidos estarão disponíveis para serem adquiridos no local.