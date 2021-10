Romance no programa da Ospa

Com obras de Korngold e Tchaikovsky, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre prepara uma apresentação com atmosfera de romance para o concerto deste sábado (30), às 17h. A regência será do maestro e diretor artístico da Ospa Evandro Matté.

O violinista Pablo de León, spalla da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, fará a sua estreia como solista convidado no espetáculo. Ele irá apresentar Concerto para Violino em Ré Maior, de Erich Korngold. A obra, extremamente desafiante, traz em si a atmosfera dos melodramas hollywoodianos da época em que foi composta.

Na segunda parte do concerto, o público ouvirá outro compositor conhecido por trabalhos de grande dramatismo: o russo Piotr Ilitch Tchaikovsky. Ele foi um dos expoentes do período romântico e seus balés estão entre os mais populares do mundo.

Será exigida a apresentação do comprovante de vacinação para ingressar na Sala de Concertos da Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501). Os ingressos, que correspondem a 1kg de alimento não perecível, podem ser adquiridos na bilheteria do local. Haverá também transmissão pelo canal de YouTube da orquestra.