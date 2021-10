Luana Fernandes mostra seu álbum no palco do CHC Santa Casa

Dona de uma voz e de um estilo marcante, Luana Fernandes apresenta nesta quinta-feira (28), às 20h, no Teatro CHC Santa Casa (Independência, 75), o espetáculo ,, nome do seu disco de estreia. O espetáculo acontece de maneira híbrida, com parte dos ingressos presenciais e transmissão virtual pelo YouTube. Os bilhetes podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

Nos últimos meses, Luana vem percorrendo o Brasil divulgando seu novo álbum, com produção e direção musical de Ricardo Cordeiro. No semestre passado, viveu uma temporada no Rio de Janeiro e, recentemente, foi premiada no 56º FEMUP de Paranavaí, no Paraná, com a música Mulher África, de sua autoria.

O disco, com 15 faixas, funciona como uma síntese da sua trajetória artística iniciada ainda na infância, em Camaquã, sua terra natal. Com canções que transitam pela MPB e Pop, ela deixa evidente o vínculo com a poesia modernista e a percepção feminina que reflete toda a sua subjetividade.

O show desta quinta-feira terá ainda as participações especiais da rapper Negra Jaque e da cantora Marietti Fialho.