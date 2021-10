Começam encontros com escritores para celebrar 40 anos das Jornadas Literárias

Entre esta terça-feira (26) e quinta-feira (28), uma programação especial celebra os 40 anos da Jornada Nacional de Literatura, realizada em Passo Fundo. As lives serão transmitidas pelo canal do Youtube da UPF Online e a programação pode ser conferida em www.upf.br/jornada40anos.

Os escritores que participam das lives estão ligados à trajetória das Jornadas Literárias e resgatam memórias, histórias e curiosidades deste importante evento literário brasileiro. As atividades são promovidas pela Universidade de Passo Fundo (UPF) e Prefeitura de Passo Fundo com patrocínio da Corsan, apoio do Programa Nacional de Assistência ao Ensino (PNAE) e Sesc como parceiro cultural.

A abertura ocorre às 19h; logo depois, Flávio Carneiro e Luciana Savaget falam sobre Leitura em qualquer socie(i)dade. Às 20h30min, Roger Mello e Marina Colasanti participam do painel Leitores, a sociedade dos sonhadores vivos.

Nesta quarta-feira (27), Julián Fuks e Alckmar Luiz dos Santos abordam Ocupações físicas e digitais: a literatura tem. Na segunda atração da noite, Cíntia Moscovich e Luís Augusto Fischer apresentam Leituras por aqui no Sul.

Por fim, na quinta-feira (28), Vozes e pertencimento: a literatura tem? são abordados por Elisa Lucinda e Ferréz. Na última sessão, às 20h30min, Leitores livres, seres (in)comuns tem como convidados Ricardo Azevedo e Maria Esther Maciel.