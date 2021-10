Websérie traz depoimentos de figuras históricas do Carnaval gaúcho

Gravado durante três meses, no Complexo Cultural do Porto Seco (local onde ocorrem os desfiles do Carnaval de Porto Alegre no bairro Rubem Berta) e alguns endereços da capital gaúcha, a websérie Da Borges ao Porto Seco – a incrível história dos baluartes do samba em ano de pandemia promoveu aulas-espetáculos e captou depoimentos de figuras históricas do Carnaval gaúcho. O resultado do documentário está sendo disponibilizado em forma de episódios, em um calendário que começa nesta segunda-feira (25) e vai até 30 de outubro. Grande parte do material já está disponível no canal de YouTube da Joner Produções , e o total deve entrar no ar até sábado (30).

Com direção de Carla Joner e participação de uma equipe especializada, que inclui um grupo coordenado por Rene Goya, da Estação Filmes, empresa parceira e apoiadora do projeto, Da Borges ao Porto Seco - a incrível história dos baluartes do samba em ano de pandemia reúne 24 episódios independentes, cada um com um protagonista da velha guarda do Carnaval gaúcho. São pessoas que, há décadas, dedicam suas vidas ao tradicional evento brasileiro.

A estrutura narrativa está dividida em dois momentos: as entrevistas com os personagens, em suas casas, apresentando-os de forma intimista; e as aulas-espetáculo, ambientadas num estúdio montado e cenografado dentro de um barracão. Todas as etapas de captação cumpriram os protocolos e exigências sanitárias da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Porto Alegre e da Organização Mundial de Saúde.

Cada aula-espetáculo foi conduzida por um mestre de uma área específica que compõe a estrutura carnavalesca, como porta-estandarte, alegorista, mestre de bateria, baianas, e os demais personagens do carnaval espetáculo. Da mesma forma, cada aula está retratada por meio de um evento presencial que reuniu um público de dez jovens que participam do calendário anual de atividades de suas escolas.

Loma, cantora gaúcha de larga trajetória profissional, narra poeticamente o principal tema enredo da vida de cada baluarte na abertura de cada episódio. Já a trilha sonora da websérie é assinada pelo músico percussionista Giovani Berti.