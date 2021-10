Espetáculo narra conflitos femininos em três gerações

Retratando as diferentes camadas na relação de três gerações de mulheres, o espetáculo audiovisual A mãe da mãe da menina terá sua estreia em formato virtual nesta quarta-feira (27), às 20h. Produzido pelo Projeto Gompa e com direção de Camila Bauer, a obra tem ingressos a partir de R$ 10,00, à venda em www.entreatosdivulga.com.br. O link da apresentação é enviado para o e-mail cadastrado no ato da compra, pouco antes do espetáculo.