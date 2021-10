'MasterChef' tem prova de harmonização com chás nesta semana

A competição do MasterChef Brasil entra em um novo patamar depois de Ana, Daphne, Eduardo, Heitor, Helena, Isabella, Kelyn, Luiz, Raquel e Tiago conquistarem uma vaga no top 10. Nesta terça-feira (26), os cozinheiros amadores terão um desafio que exige muita técnica e conhecimento gastronômico: a harmonização de um prato com chá.

Logo no início do programa, transmitido pela Band, às 22h30min, a apresentadora Ana Paula Padrão anuncia que o embate será em formato de duelos. Cada dupla ficará com um tipo de erva para preparar o chá, que pode ser vermelho, verde, preto, branco ou chai latte. Quem fizer a melhor combinação sobe ao mezanino, enquanto o pior segue automaticamente para a berlinda.

Os participantes também poderão escolher quem preferem enfrentar, o que faz com que alguns acabem se descontrolando por serem considerados fracos pelos adversários. Para agitar ainda mais a noite, eles são surpreendidos pela presença de Ronnie Von, que dará algumas dicas para que todos tenham um bom desempenho.

Dessa forma, os aspirantes a chef terão de agradar o paladar do artista que, além de ser um dos maiores cantores e apresentadores do País, é também um grande conhecedor de alta gastronomia.

Quem não conseguir se salvar, encara um desafio com um ingrediente simples que já deixou muitos cozinheiros em pânico em outras edições do programa: o ovo. A cada round, será preciso reproduzir com fidelidade as versões apresentadas por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça do ovo mollet empanado, shakshuka e ovo poché. Somente os melhores seguem na competição.

O reality culinário é uma coprodução Band/Endemol Shine Brasil/Discovery Home & Health baseada no formato da Endemol Shine Group. O programa tem transmissão simultânea no Portal da Band e no aplicativo BandPlay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19h40min, no canal Discovery Home & Health.