Show do Metallica em Porto Alegre acontece em 5 de maio de 2022

O show da banda norte-americana Metallica em Porto Alegre está oficialmente reagendado para o dia 5 de maio de 2022, no estacionamento da Fiergs. A confirmação da produtora Live Nation veio no começo da tarde desta segunda-feira (25). Ingressos já adquiridos seguem valendo para a nova data, e ainda há entradas disponíveis no site do Eventim

A apresentação trará como convidado o grupo Greta Van Fleet, e o show de abertura fica a cargo do Ego Kill Talent. O show na Capital será o primeiro da turnê brasileira, que também passa pelas cidades de Curitiba (7 de maio de 2022), São Paulo (10/05) e Belo Horizonte (12/05).

Marcado originalmente para o dia 21 de abril de 2020, o show do Metallica em Porto Alegre estava sem data definida desde novembro do ano passado . Inicialmente, a apresentação foi reagendada para 14 de dezembro do ano passado, mudando da Arena do Grêmio para o estacionamento da Fiergs. No entanto, a continuidade da emergência sanitária em torno da Covid-19 fez com que o espetáculo fosse novamente adiado, pouco mais de um mês antes da nova data, sem que um novo calendário fosse anunciado para a turnê.

Será a terceira vez que o grupo, um dos mais importantes do heavy metal em todos os tempos, sobe aos palcos da Capital, depois de shows em 1999 e 2010 (foto). Antes da interrupção forçada pela pandemia, o conjunto formado por James Hetfield (voz e guitarra), Kirk Hammett (guitarra), Rob Trujillo (baixo) e Lars Ulrich (bateria) estava promovendo o álbum duplo Hardwired... to self destruct, lançado em 2016.