Primeiro Festival Lãs do RS ocorre nesta semana de forma virtual

O primeiro Festival Lãs do RS – Fio da Meada começa nesta segunda-feira (25), com transmissão pelo canal Lãs do RS do YouTube , destacando a lã natural como patrimônio cultural. Exclusivamente online, até quarta-feira (27), a proposta tem como objetivo promover a lã e seus conhecimentos, divulgando o artesão e seu artesanato, bem como capacitar esses agentes da cadeia produtiva da lã.

O festival totalmente gratuito possibilita o intercâmbio de ações intercontinentais pelo esforço do reconhecimento do saber-fazer da lã como patrimônio cultural brasileiro. Durante o evento, acontecem palestras com representantes das iniciativas da Europa e América Latina, oficinas técnicas de educação para o patrimônio ministradas pelas artesãs da lã do Rio Grande do Sul, além de oficinas de capacitações em parcerias com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), pelo Programa Gaúcho de Artesanato e RS Criativo.

A abertura do evento ocorre às 19h30min, com presença dos representantes das instituições parceiras. Logo após, às 20h, inicia o ciclo de palestras que contará com os conhecimentos de Nathalie Ketterle que foi co-organizadora do 1º Dia Europeu da Lã e fundadora e gestora da Kollektion der Vielfalt, ONG que visa a promoção e preservação das raças de ovelhas indígenas alemãs. Nathalie também é membro fundadora da European Wool Association, EWA, fundação filantrópica com sede em Chipre que tem como objetivo qualificar a coordenação das associações e grupos europeus com foco na economia circular da lã e retorno da fibra como recurso sustentável à sociedade.

Nesta terça-feira (26), às 14h, a artesã Dalva Mothci do município de São Miguel das Missões/RS ministrará a oficina Fio da Meada Poncho Bichará Missioneiro, indumentária carregada de significado para a região Sul. Já às 16h, acontece a oficina de capacitação RS Feito à Mão: Lã e Criatividade, em parceria com o programa RS Criativo/Sedac, ministrada pela artista e empreendedora Cylene Dallegrave. À noite, às 20h, a antropóloga social e Diretora do Departamento de Patrimônio Cultural Imaterial do Uruguai, Letícia Canella, falará sobre o processo de patrimonialização do saber-fazer da lã uruguaia.

O Festival se encerra na quarta-feira (27) com a oficina Fio da Meada Crochê Jacquard, ministrada por Nilza Peres Oliveira e Ziza Barcellos do município de Jaguarão, às 14h. Esta é uma técnica patrimônio cultural imaterial do município desde 2016. Na sequência, às 16h, a última oficina de capacitação Desvendando o MEI com a contadora, especialista em gestão de empresas do MEI (Micro Empresa Individual) e projetos culturais, Priscila Evangelista. À noite, ocorre o lançamento da Feira Lãs do RS, proposta contínua de comercialização de artesanato, ferramentas e insumos da lã natural brasileira.