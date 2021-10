Pré-estreia do longa 'Quando ouvi a voz da terra', sobre mulheres no agronegócio

Tem pré-estreia nesta segunda-feira (25), no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, com apresentações dos bastidores e cenas exclusivas, o documentário Quando ouvi a voz da terra, que, em seguida, ficará disponível no YouTube.

Idealizado por Carmen Perez em parceria com o diretor Nando Dias Gomes e a jornalista Flávia Tonin, o filme tem roteiro livre e é favorecido pelos cenários da própria natureza. A pecuarista mostra a força da mulher no campo, com histórias inspiradoras de práticas sustentáveis no agronegócio.

Em um cenário predominantemente masculino, Carmen, de 43 anos, à frente da Fazenda Orvalho das Flores, é referência internacional no setor e ganha cada vez mais respeito e reconhecimento pela maneira como lida com a vida e manejo no campo. Seu pioneirismo e ativismo em saúde e bem-estar animal são o ponto de partida para o audiovisual.

A narrativa de Quando ouvi a voz da terra começa com a trajetória de Carmen, quando, há 20 anos, movida pelo desejo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e dos animais, assume a fazenda da família e questiona o sistema de manejo praticado, começando a buscar alternativas para transformar totalmente a lida em suas terras. Com isso, mudou não apenas a sua fazenda, mas tornou-se influência para toda uma cadeia de negócios. Atuando com novos valores e práticas de impactos positivos, após anos de pesquisas e aprimoramentos, os animais passam a ser protagonistas, com sua saúde como prioridade.

Em dois meses de produção, além da Orvalho das Flores, no Mato Grosso, a equipe visitou fazendas em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pará, somando 12,5 mil quilômetros de estrada e infinitas histórias. Ao total, são quase 40 horas de gravação, que foram transformadas em uma obra documental da agropecuária brasileira com aproximadamente 70 minutos.

A proposta é fornecer elementos para que as pessoas tenham mais informação da realidade sobre o campo brasileiro e, quem sabe, ajudar a construir um novo imaginário acerca da pecuária, desmistificando algumas ideias negativas. O intuito também é que a narrativa possa inspirar novas histórias, que estabeleçam conexões com o campo, dando origem a novos protagonismos.