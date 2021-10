Está em pré-venda disco em tributo a Geraldo Flach, 'Flachianas'

A trajetória do pianista, compositor e arranjador Geraldo Flach (1945-2011) é homenageada com o lançamento de um disco tributo inédito, que traz interpretações de algumas de suas criações mais marcantes. Flachianas tem 10 faixas executadas por Cristian Sperandir Grupo e convidados. O álbum está em pré-venda nos formatos digital e físico e pode ser adquirido no site geraldoflach.com.br , por R$ 35,00 (mais valor do frete).

O disco faz parte do ciclo de homenagens do selo Tributo a Geraldo Flach, que marca uma década sem o artista e inclui também um longa documental (com direção de Rene Goya Filho) e um songbook, ambos em fase de desenvolvimento. Considerado um dos maiores instrumentistas e arranjadores do Brasil, Geraldo Flach apresentou sua arte em grandes palcos.

Manter viva a obra do músico é um dos constantes propósitos da produtora Ângela Flach, viúva do artista. Segundo ela, o projeto surgiu para levar a memória musical do pianista para novos espaços e públicos.

Além do Cristian Sperandir Grupo (Antonio Flores no violão, Bruno Coelho na percussão, Caio Maurente no contrabaixo acústico, Cristian Sperandir ao piano e Sandro Bonato na bateria), o disco conta com participações especiais. A instrumental Rancheirinha ganhou letra composta por Jerônimo Jardim, interpretada na voz de Shana Müller. Paola Kirst canta Novo rumo, gravada originalmente por Elis Regina.

Ainda, Lorenzo Flach, neto de Geraldo, coloca seu sentimento e seus pedais em Reencontro. Clássicos como Cão vadio, Choro por Julio e Piano azul também estão no disco que conta com o apoio dos Amigos da Sala Jazz Geraldo Flach de Porto Alegre.