Muovere Cia de Dança promove série de programas infantis no YouTube

canal de YouTube Marcando o mês das crianças e comemorando os dez anos de criação de Tóin, a Muovere Cia de Dança estreia neste sábado (23) mais um braço do projeto Tóin Dancinfância: a série de programas Mundos Tóin. O conteúdo, dividido em oito episódios, será disponibilizado semanalmente, aos sábados, noda companhia.

Após os espetáculos Tóin 1: dança para bebês e Tóin 2: dança para a segunda infância, os personagens das duas montagens apresentam seus mundos inventados na temporada intitulada Giro1, que convida os espectadores a fazerem um programa turísticos por esses universos onde vivem Luz Clarita, R20, Papelita Black, Juju do Bigode Azul, Ventania, Maria Flor, Romieta e Sapo Golias.

Apresentados por Joana Amaral e Pretta Maria, cada episódio conta com uma entrevista com os intérpretes Aline Karpinsky, Ana Cláudia Pedone, Annita Brusque, Arthur Bonfanti, Bruno Fernandes, Denis Gosch e Nilton Gaffre Jr, além de uma visita aos seus mundos, onde apresentam modos de viver extraordinários.

De acordo com a diretora da companhia e criadora do projeto, Jussara Miranda, “tudo começou com o desejo de explorar outros mundos, onde só habitassem crianças no cultivo de sonhos. E foi assim que juntamos uma equipe de divertidos artistas daqui e de longínquos lugares para contar estórias criadas pelos performers da Cia”.