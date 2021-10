14° Concerto da Primavera celebra otimismo e sons da esperança

Sob a batuta do maestro Manfredo Schmiedt, a Universidade de Caxias do Sul e a Unimed Nordeste-RS promovem neste domingo (24), às 10h30min, o 14° Concerto da Primavera – celebre os sons da esperança. O evento tem transmissão virtual via Facebook e canal de YouTube dos realizadores,

Os solistas Carol Gobatto, Tita Sachet, Beto Träsel e Rafa Gubert, juntos da orquestra da UCS, também participam do espetáculo. No repertório estão composições brasileiras de artistas conhecidos do grande público como Jota Quest, Rita Lee, Melim, Anna Vilela, Ivete Sangalo e Gonzaguinha.

O maestro Manfredo salienta que as obras escolhidas para a apresentação expressam a importância do amor em nosso dia a dia, a união das pessoas em prol de algo bom e a esperança no amanhã depois de tudo o que se passou. “Precisamos tocar em frente a vida, achando alternativas em cada oportunidade ou obstáculo que encontramos. Temos a certeza de que não seremos mais os mesmos, mas se vivermos essa jornada juntos, isso será incrível”, destaca.