'Não há palavras para expressar meu choque', diz Alec Baldwin sobre acidente

ator disparou acidentalmente uma arma cinematográfica, matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins Alec Baldwin divulgou um breve comunicado no Twitter na tarde desta sexta-feira (22) sobre o grave incidente no set de "Rust". Durante a gravação de uma cena nesta quinta-feira (21) nos EUA, oe ferindo diretor Joel Souza. "Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e colega profundamente admirada por nós", disse o ator em sua conta oficial.

"Estou cooperando totalmente com a investigação policial para entender como essa tragédia ocorreu e estou em contato com o marido dela, oferecendo meu apoio a ele e sua família. Meu coração está partido por seu marido, seu filho e por todos que conheciam e amavam Halyna".

Na noite de quinta-feira (21), a produtora Rust Movie Productions LLC ainda emitiu um comunicado dizendo que "todo o elenco e equipe estão absolutamente devastados pela tragédia de hoje (ontem), e enviamos nossas mais profundas condolências à família e entes queridos de Halyna. Paramos a produção do filme por um período indeterminado e estamos cooperando totalmente com a investigação do Departamento de Polícia de Santa Fé. Estaremos fornecendo serviços de aconselhamento a todos os ligados ao filme enquanto trabalhamos para processar este terrível evento. "

Além disso, Baldwin apagou, no Instagram, uma foto em que aparece ensanguentado nos bastidores do filme "Rust" por conta de alguma outra cena feita par ao longa-metragem. Ele havia publicado essa foto na manhã de quinta-feira, pouco antes do incidente.