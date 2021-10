Projeto Espaçonave apresenta Madblush no Ocidente em Porto Alegre

Citado como ícone da contracultura gay e como um dos novos expoentes de uma nova geração da música pop sendo feita no Brasil, o cantor, compositor, produtor e artista Madblush apresenta o show Madblush Livre, ao vivo no projeto Espaçonave no Bar Ocidente nesta sexta (22). A atração terá uma segunda apresentação no dia 29 de outubro e inicia sempre às 21h.

O show tem o mesmo título do novo EP que acaba de ser lançado pelo selo LAB 344 que representa artistas como LP, Moby, Macy Gray, ASA, Boogarins, KLLO, Ed Motta, Patrícia Marx entre outros. O artista irá executar músicas novas hits de sua carreira (como Blush In The Face, Não Me Diga O que Fazer!), em uma mistura de música eletrônica e vários estilos como Trap, Hip-Hop, Indie Pop, Funk Carioca e releitura de sonoridades dos anos de 1980 e 1990, tudo com muita ironia do artista que flutua pelas questões de gênero de uma forma completamente libertária.

Madblush conta com a participação de OTA na produção musical do show e todo o acompanhamento durante a performance: bases, percussão eletrônica, teclados, guitarra e violão. Imagens, mostrando a criação, inovação e inquietação visual do artista em seus diversos videoclipes, que já viraram uma marca em seu trabalho, serão exibidas durante o espetáculo. Nesta nova fase, ele também vem criando, produzindo, dirigindo e editando seus últimos videoclipes e isso ilustra de uma maneira completamente única suas músicas.