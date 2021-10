Space une churrasco e futebol na estreia de novo reality culinário

Novo reality show culinário do canal Space estreia neste sábado (23), às 22h30min. Apresentado pelo chef paranaense Rick Bolzani, Churrasqueiros é uma competição em que, a cada programa, dois novos talentos do mundo das carnes se enfrentam em uma disputa deliciosa.

O vencedor do duelo ganha o direito de enfrentar o apresentador em uma final para provar que é realmente digno de vestir o avental do churrasqueiro. No primeiro episódio, uma disputa clássica que envolve duas paixões nacionais: churrasco e futebol. Os primos Reiton Dias (corinthiano) e André Barros (palmeirense) terão que conquistar o paladar do chef com um hambúrguer feito na grelha.

"Sou uma mistura de famílias nordestina e mineira. O gosto por carne está na veia por gerações. No programa pude colocar em prática tudo o que aprendi ao longo dos anos de churrasco. Tudo isso em um contexto que fica ainda melhor, já que representei meu time do coração no maior derby do País!”, comenta Reiton.

André também fala sobre sua relação com a comida: "Desde muito pequeno em acampamentos de pesca com os tios e primos estávamos cercados pelo fogo para assar uma carne e também do fogão a lenha na casa da família. A minha participação em Churrasqueiros representa tudo que minha família construiu em volta do fogo regado de muito amor!”.