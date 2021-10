Cantor venezuelano é atração de estreia do projeto La Photo Acústico em Porto Alegre

O cantor e músico venezuelano Jorge Hernandez é a primeira atração do projeto La Photo Acústico, que estreia neste sábado (23), no Via Trastevere e La Photo Galeria e Espaço Cultural (Travessa da Paz, 44, bairro Farroupilha). Acompanhado do seu Quatro – instrumento popular em seu país de origem –, o bacharel em música do mundo com especialidade em canto na Codarts School of Arts em Rotterdam (Holanda), executará temas clássicos e folclóricos latino-americanos.

O show acontece das 17h às 20h (com intervalo de 30 minutos), mas desde às 16h o local – que conta com um bistrô com mesas ao ar livre – estará servindo chopp e petiscos preparados pela chef Belle Garoni, da João e Maria: a confeitaria on-line. As reservas para assistir à apresentação do venezuelano podem ser feitas pelo whatsapp: (51) 999630807.

A coordenadora do Via Trastevere & LA PhOTO, Regina Protskof, destaca que o projeto La PhOTO Acústico acontecerá semanalmente, com a proposta de aproximar culturas diversas através da música e da gastronomia.

Além dos shows de sábado, que terão curadoria do produtor Romes Pinheiro, da empresa Máquina de Fazer Maluco, o espaço também receberá apresentações de teatro, mostras de artes visuais e audiovisuais, entre outros eventos.

Dentre as atrações do primeiro mês de retomada da casa, a performance Como as coisas chegaram aqui, do argentino Iván Haidar, ocorre de 28 a 30 de outubro, com sessões às 18h e às 21h, integrando a programação do 28º Porto Alegre Em Cena. Os ingressos são gratuitos, mas devem ser retirados antecipadamente pelo site do Festival, por conta da plateia reduzida.

A galeria e espaço cultural ainda será uma alternativa de encontro para quem está circulando na cidade para assistir aos espetáculos presenciais e às performances do Festival. Regina pondera que, para atender ao público cumprindo todos os protocolos sanitários de combate à propagação da Covid-19, o ambiente irá trabalhar com limite de 37 pessoas, respeitando o distanciamento recomendado. "Também será disponibilizado álcool gel, e haverá higienização constante de superfícies com spray álcool 70%."

A produtora destaca ainda que para o acesso de todas as programações serão obrigatórios a apresentação do passaporte vacinal (carteira de vacinação contra a Covid-19) e documento com foto na entrada do estabelecimento, além do uso de máscara na circulação do espaço.