Carlos Hahn lança novo disco 'Auroras na barriga'

Gravado entre novembro de 2019 e novembro de 2020, o álbum Auroras na barriga, de Carlos Hahn, tem lançamento marcado para esta sexta-feira (22) em todas as plataformas de streaming. O disco conta com participações de Gustavo Telles e Chico de los Santos.

Com 12 títulos autorais, o trabalho percorre influências musicais, familiares e políticas do artista, entre estilos como reggae, rock, balada romântica e valsa campeira. Junto com o lançamento do álbum, também será disponibilizado um encarte digital em PDF com letras, ficha técnica e ilustrações de Francisco Guará Hahn, seu filho.

“Auroras na barriga fala de esperança, resistência, fé no poder da humanidade, em acreditar no ser humano e não na máquina”, declara o compositor.

O repertório diversificado conta com músicas como Bugiganga, faixa de abertura, que foi composta em 2008 como um manifesto anti-consumista. Além dela temos ainda Reagir, um reggae roqueiro com letra de luta e resistência, e Deixei o Rio correr, uma balada romântica.

O rock existencialista Milagres tem participação especial de Gustavo Telles e a canção Rock das raposa, que surgiu com a indignação da votação do impeachment na Câmara em 2016, tem colaboração de Chico de los Santos.