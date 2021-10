Flávia Oliveira participa do programa 'O tempo que a gente tem' nesta quinta-feira

Promovendo discussões relevantes para a sociedade e compartilhando diferentes histórias, o GNT exibe nesta quinta-feira (21), às 23h, mais um episódio do programa O tempo que a gente tem, comandado pela jornalista Leilane Neubarth.

A atração traz conversas com mulheres de idades e realidades diferentes com o intuito de construir um painel diverso e plural sobre a longevidade. Na edição desta quinta-feira, a apresentadora recebe a também jornalista Flávia Oliveira, da Globo News, e as duas falam sobre as descobertas que a maturidade trouxe para ambas.

