Shopping Iguatemi recebe exposição de arte gratuita

Até o dia 29 de outubro, o público poderá visitar no 1º piso do Shopping Iguatemi de Porto Alegre, em frente à Kopenhagen, a exposição Não esqueça de agradecer. A ação faz parte de um projeto artístico e social idealizado pela arquiteta gaúcha Máira Ritter, que busca arrecadar donativos para ONGs e instituições.

As visitações gratuitas podem ser realizadas de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. Em sua 2ª edição, a iniciativa conta com a exposição de 10 corações, de 70 cm cada, que receberam intervenções dos artistas Celopax, Melissa Westphal, Melina Toffanello e Helena d'Avila, além dos arquitetos Moacyr Kruchin, Livia Bortoncello, Celma Paese, Rejane Carvalho Leite, Zeca Amaral e do escritório de paisagismo Takeda Design.

Quando a mostra chegar ao fim, as obras irão seguir para exposição itinerante em diferentes pontos comerciais da cidade e depois serão reunidas na loja Manjabosco Decor. No dia 25 de novembro, será realizado um leilão virtual dos corações. Os valores arrecadados serão doados à Clínica Esperança de Amparo à Criança, que acolhe crianças e adolescentes encaminhados pelo Juizado da Infância e da Juventude.

A campanha Não esqueça de agradecer surgiu em abril de 2020, no auge da pandemia, com o propósito de gerar positividade e apoiar entidades gaúchas durante o momento difícil que estava sendo vivido. Neste ano, o projeto ganhou continuidade com o intuito de arrecadar fundos para instituições carentes.