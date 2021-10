Novo single de Guto Leite tem participação de Elza Soares

O segundo single no novo álbum de Guto Leite, que chega em novembro , será lançado nesta sexta-feira (22) em todas as plataformas digitais. Poção, que também é composta por Pedro Destro e Pedro Loureiro, traz participação especial de Elza Soares, provavelmente a maior intérprete brasileira.

A canção, que parece apresentar uma poção de emagrecimento, põe em cena na verdade a autonomia da mulher sobre o próprio corpo e as estratégias de controle de uma sociedade machista. Sua melodia ágil e viva expressa com humor amargo a condição feminina desde o tempo das bruxas.

Elza Soares, que participa do trabalho, intensificou recentemente seu gesto de intervir criticamente na sociedade brasileira, sobretudo nas questões envolvendo o feminino e a população negra do País. Isso começou a acontecer depois do lançamento de A mulher do fim do mundo, em 2015.

A produção do single é de Luciano Mello, que ainda fez o arranjo e regeu sua Orchestra Falsa na execução dos instrumentos. A música também terá videoclipe.