Aliança Francesa realiza mais uma edição do tradicional festival da canção

Neste sábado (23), às 21h30min, 10 talentosos candidatos vão apresentar o melhor da música francesa e francófona em mais uma edição do Festival da Canção Aliança Francesa. O evento será feito diretamente dos estúdios da TVE e a transmissão acontece ao vivo pela emissora, pelas redes sociais da Aliança Francesa e também pela FM Cultura 107.7 na rádio.

Os selecionados para a etapa regional de Porto Alegre são Gustavo Assarian, Letícia Paludo, Lipsen, Maria Vitória Paiva dos Santos, Mariel Motta, Mariza Zanini, Matheus Madrid, Renata Mirandoli, Robi Radalle e Virgínia Hermann. Os cantores serão acompanhados pelos músicos Jackson Spindler (piano), Angelo Primon (violão e guitarra), Bruno Vargas (baixo) e Luke Faro (bateria).

Os candidatos serão avaliados a partir dos critérios de afinação, interpretação, ritmo, postura cênica, originalidade e pronúncia do idioma francês, que tem peso dois na nota final. O grande vencedor, além de participar da final nacional, também ganha uma viagem a Paris, um ano de francês na Aliança Francesa e quatro horas de gravação da canção vencedora no estúdio Audio Porto.

O segundo colocado ganha uma visita privada na adega da Chandon (com degustação dos espumantes por um enólogo da casa), um jantar na Hostaria Casacurta em Garibaldi, um pernoite no hotel Casacurta (com direito a acompanhante) e uma bolsa de um semestre na AFPOA. O terceiro lugar ganha um box da Suzanne Marie para um jantar especial à la française para duas pessoas e uma bolsa de um semestre na AFPOA.