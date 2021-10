Nei Lisboa se apresenta no 'Ecarta musical' neste sábado

O Ecarta musical recebe neste sábado (23), às 18h, o cantor e compositor Nei Lisboa. Na ocasião, o músico se apresenta em versão acústica, com voz e violão, mesclando clássicos do início da carreira, releituras de trabalhos anteriores e novas canções. O show acontece na Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943).

No espetáculo, ele faz um apanhado geral de sua trajetória artística e de sucessos de diferentes épocas como Telhados de Paris, Pra te lembrar, No boleto ou no cartão e Relógios de sol, além das mais recentes Para um e Nós é que vivemos.

Nei Lisboa tem onze discos lançados ao longo de quatro décadas de trabalho. Suas canções fazem sucesso na voz de intérpretes consagrados como Caetano Veloso, Zélia Duncan, Luiza Possi e Cida Moreira. Seu último álbum lançado, Telas, tramas & trapaças do novo mundo, foi gravado ao vivo em Porto Alegre. O artista também já publicou dois livros: uma coletânea de crônicas e um romance editado no Brasil e na França.