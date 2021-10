National Geographic promove ações de conscientização contra mudanças climáticas

Para marcar o Dia Internacional contra as Mudanças Climáticas, comemorado neste domingo (24), o National Geographic convida o público para participar de uma campanha, chamada O que você faz importa, que buscar incentivar o envolvimento na defesa do meio ambiente e a adoção de hábitos positivos.

A intenção é conscientizar o público a respeito do aquecimento global, frisando que está nas mãos de cada um o poder de reverter isso. Desconectar aparelhos eletrônicos que não estão sendo utilizados, ter uma dieta rica em verduras e frutas, comprar de produtores locais e evitar plásticos de uso único são algumas das atitudes que ajudam o planeta.

YouTube Dentro da programação especial de ações está a criação de roupas sustentáveis pelos estilistas Dayana Molina e Sioduhi, do Coletivo Indígenas Moda BR. Inspiradas no mapa de calor criado pela NASA, as peças estilo “batik” são feitas por indígenas com materiais 100% reciclados. A apresentação da coleção pode ser conferida noe as peças não estarão à venda.

Ao longo do mês de outubro, por meio do canal National Geographic e do serviço de streaming Disney+, o público também pode acessar uma coleção especial de conteúdos sobre o impacto das mudanças climáticas e o cuidado com a natureza. O documentário Expedição ao Ártico: um ano no gelo, por exemplo, será exibido neste domingo (24), às 20h45min, no Net Geo.

Em parceria com a Rádio Disney, também foi lançado o podcast O que você faz importa. O trabalho consiste em uma série de seis episódios com especialistas e grandes nomes da música engajados em questões ambientais.